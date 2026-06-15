「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦する。２大会連続で指揮をとる森保一監督は試合前の国歌斉唱で涙した。天を見上げ、唇を震わせた。歌い終わった後にはハンカチで目元を拭った。今大会はベンチメンバーも含め全員がピッチ上で肩を組み、国歌斉唱。関係者席には代表外な