サッカーW杯「FIFAワールドカップ2026」で、日本代表はグループリーグ第2戦となる対チュニジア戦に臨む。キックオフは21日13時だ。本稿では、スマートフォンなどでの視聴方法をご紹介する。 各社プレスリリースより ネット配信 ストリーミングサービスでの配信はDAZNで行われる。全104試合をライブ配信するDAZNでは、日本代表の全試合が無料配信される。 解説