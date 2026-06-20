嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演を振り返り、櫻井翔さんが『news zero』（日本テレビ系）で心境を語りました。嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演翌日6月1日に放送された『news zero』では、長年にわたり月曜キャスターとして出演する櫻井翔さんへ藤井貴彦アナウンサーからのインタビューコーナーを企画。嵐ラストライブを終えたばかりの櫻井さんがその心境を