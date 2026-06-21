動画上での飲酒運転疑惑を受け、所属事務所から専属契約解除されていたYouTuber「ばつまる夫婦」が2026年6月20日に公開した動画で、活動の継続を宣言した。飲み物はノンアルコールで「ドッキリを仕掛けるため」ばつまる夫婦をめぐっては、11日に公開された動画で、夫がビールのように見える飲み物を「日中、お酒飲んだら熱中症になりそうで怖いけど」などと話しながら飲んだ。そのあとに運転しているらしきシーンがあったことから