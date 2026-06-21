「すげえ嫌いだったんだよね」――21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』(22:30〜)に、山崎賢人山田裕貴小栗旬が出演。山田を救った山崎の一言や、小栗が『ごくせん』『花より男子』で共演した松本潤との青春秘話を語る。小栗旬山崎賢人山田裕貴と房総半島でグルメドライブ兼近大樹(EXIT)と満島真之介が、旅する場所だけを決め、あとは自由に車を走らせながらうまいメシを