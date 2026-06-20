キャバクラ店の花形はもちろんキャストですが、キャストだけではお店は成り立ちません。彼女らを支える黒服、キッチンスタッフなど裏方の人々あってこそキャストは輝けるのです。【写真】弾むHカップ現役風俗嬢るるたんの匂い立つ色気そして、よほど小さなお店でない限りは、大抵キッチンスタッフが常駐しています。彼らがいないとサービス提供がスムーズにできず、黒服の仕事が大幅に増えるため、キャバクラ店においてキッチ