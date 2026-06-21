◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本―チェニジア（２１日、モンテレイ競技場） ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦。チェニジア代表を率いる”白い魔術師”の愛称を持つルナール監督は、前半４分に速攻で浴びたＭＦ鎌田大地の先制弾にぼう然と立ち尽くすしかなかった。過去５勝１敗と得意にしている相手とはいえ、初戦のスウェーデン戦に１―５で大敗