タレントの辻希美が、２０日に更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夫の杉浦太陽と、夫婦の危機があったことを明かした。杉浦と「今が１番仲がいい」という一方、仲が悪かった時は「２人目を産んだ時。やっぱり産後はケンカが増えましたね」と話す。２人目は「男の子ですごい大変だった」といい、「私がいっぱいいっぱいになっちゃって喧嘩が増えた。その時に『もう一緒