職場は人間関係のるつぼではないでしょうか。ときに居心地が悪いと感じることもあるかもしれません。『男性から好かれるのに女性から嫌われる。どこの職場に行ってもそう。ぶりっ子ではない』その違和感の背景には、いったい何があるのでしょうか。単なる思い込みなのか、それとも無意識の振る舞いが影響しているのか……。コメントを読み解いていくと、意外な共通点やヒントが見えてきました。「なぜか異性にモテる、同性に嫌われ