「意外に思われるかもしれませんが、自宅の換気は脳を守るために大切です。自宅は屋外よりもはるかに多くの有害ガスが充満した場所で、消臭スプレーや漂白剤を用いても、室内には不純物が増えます。また、ガスコンロを使った場合、PM2・5と呼ばれる微粒子や二酸化窒素などの有毒ガスが、安全と考えられるレベルの100倍を超える濃度まで上がってしまうこともある。それが肺から血管を経て脳に直接入ると炎症が起こり、脳細胞にダメ