◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2子誕生後、初めての試合で豪快な“祝砲”を打ち上げた。初回の攻撃、大谷の名前がコールされると、球場に詰めかけた観客からの大歓声が渦巻いた。“祝福ムード”の中、打席に向かった大谷はオリオールズ先発・ロジャースの投じた