元プロボクサーでタレントの具志堅用高さん（70）が11日、肺炎のため2日に76歳で亡くなったガッツ石松さんを追悼しました。具志堅さんとガッツさんは共にボクシングの元世界チャンピオンであり、引退後にはテレビ番組などでたびたび共演するなど親交がありました。具志堅さんは所属事務所を通してコメントを発表しました。■具志堅用高さんのコメント全文ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。お会いするといつも朗らか