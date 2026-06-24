ベッドにテレビ、収納ケースまで備え付けられた個室――。懲役27年の判決を受けた女が、これからそんな部屋で暮らすのか。6月22日、ネット上で拡散された1枚の画像が大きな波紋を呼んでいる。「この日、北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害した2024年4月の事件で、殺人・不同意わいせつ致死・監禁の罪に問われた内田梨瑚被告に懲役27年の判決が言い渡されました。これを受け、あるXユーザーが《求刑通り懲役27年