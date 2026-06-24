タレントのギャル曽根が、6月22日放送の『有吉ゼミ』（日本テレビ系）に出演した。ただ、そこで見せた大食いパフォーマンスが視聴者の不評を買っている。「番組の名物企画『ギャル曽根VSチャレンジグルメ』で、ギャル曽根さんは総重量3キロ超えの串盛りつきチャーハンに挑戦しました。いつもは、曽根さんがチャレンジャーへ話を振ることが多いのですが、今回は『真剣にいかせてください』と話し、そのまま食べ続けたのです。4月2