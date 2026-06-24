元TOKIOの山口達也が、6月23日に自身のXを更新。そこで行なった“発表”に、ネット上では賛否の声が巻き起こった。【写真】「1人DASH島やってる」山口達也のYouTube“初投稿”動画「汗をかき、手を動かし」YouTube開設2023年3月からXアカウントを開設していた山口。これまでは地方での講演の様子などをアップしていたが、この日は《YouTubeチャンネルを始めます》と告知。《今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯》と意気