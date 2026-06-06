俳優の本田望結さんが6月5日、自身のインスタグラムを更新。『#素まつげビューティーアワード』を受賞したことを報告しました。 【写真を見る】【 本田望結 】『素まつげビューティーアワード』受賞を報告ドレス姿にファン反響「可愛いすぎる〜」「素敵な女性になりましたね！」『素まつげビューティーアワード』は、美しい素まつげを持つ著名人を表彰するもので、今年初めて開催されました。 本田さんは受賞の盾を手