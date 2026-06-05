日本テレビは5日、昨年に始まった新たなお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の準決勝進出者25組を発表した。準々決勝には122組が出場し、漫才4分、コント4分の両方のネタを披露し合計得点での審査が行われた。「蛙亭」「男性ブランコ」「ドンデコルテ」「見取り図」などが突破を果たして準決勝に駒を進めた。準決勝は16日に「漫才（4分）」、17日に「コント（4分）