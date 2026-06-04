●きょう4日(木)は山口県を含む九州北部地方が梅雨入りへ●あす5日(金)の明け方まで降ったり止んだり続く●7日(日)は再び天気崩れる。熱帯低気圧の動きに注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう4日(木)は朝から雲が広がりました。徐々にじわじわと雨雲が流れ込み、降ったり止んだりの空模様が続いています。また福岡管区気象台は、きょう4日(木)山口県を含む九州北部地方が梅雨入りしたとみられる、と発表しました。平年と同じで、