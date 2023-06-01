全仏オープン 大会期間：2026年5月27日～2026年6月4日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[エバン キング / ガブリエラ ダブロウスキー] 2 - 1 [ニコラ メクティッチ / アジア ムハンマド] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第11日がフランス パリで行われ、混合ダブルス準決勝で、エバン キング / ガブリエラ ダブロウスキーとニコラ メクティッ