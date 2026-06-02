7月1日よりNetflixにて世界独占配信されるNetflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』の日本版ティザー予告とティザービジュアルが公開された。

参考：ミリー・ボビー・ブラウンが超能力を封印!? 『エノーラ・ホームズの事件簿』で見せる成長

本作は、名探偵シャーロック・ホームズの妹であり、好奇心旺盛で兄譲りの天才的頭脳を持つエノーラ・ホームズが難事件の解決に挑む本格ミステリーアドベンチャーのシリーズ第3弾。Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』でイレブン役を演じたミリー・ボビー・ブラウンが主演と製作を務める。

主演のブラウンは、前作に引き続きプロデューサーも兼務する。兄シャーロック・ホームズ役には、『ジャスティス・リーグ』のスーパーマン役や『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』のオーガスト・ウォーカー役で知られるヘンリー・カヴィルが続投。エノーラの母親役として、ティム・バートン監督作品やNetflixシリーズ『ザ・クラウン』のヘレナ・ボナム＝カーターも名を連ねる。

シリーズ第3弾となる本作ではイギリスを飛び出し、地中海に浮かぶマルタ島を舞台に物語が繰り広げられる。過去の難事件を共に解決してきたテュークスベリーと付き合い始めたエノーラは、マルタで平穏な日々を過ごしていた。プロポーズを受け、幸せの絶頂にいた彼女のもとに、名探偵である兄シャーロックが何者かに誘拐されたという報せが舞い込む。テュークスベリーが待つ式場へ向かう途中でその報せを聞いたエノーラは、純白のドレスを翻し、シャーロックの行方を捜すためマルタの街を奔走する。

公開された日本版ティザー予告では、燃え盛る建物から決死のジャンプを試みたり、屈強な男を回し蹴りでノックアウトしたりと、次々と襲い掛かるピンチに、行動力と母に鍛えられた武術、そして兄譲りの頭脳を駆使して立ち向かうエノーラの姿が切り取られている。事件の真実に迫っていく先には、予想もしない展開が待ち受けているという。

あわせて公開されたティザービジュアルには、ウェディングドレス姿で銃を構えるエノーラが描かれている。人生最大の幸せを取るか、家族の窮地を救うのか、究極の二択を迫られたエノーラが事件に立ち向かう覚悟を決めた瞬間をとらえた一枚となっている。（文＝リアルサウンド編集部）