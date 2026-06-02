福島市消防本部によると、2日午前6時半ごろ、市内の事業所から「クマが侵入し、従業員2人が襲われた」と通報があった。クマは付近の住宅街に逃げ込んでさらに住民ら2人を襲い、計4人が負傷した。いずれも軽傷で意識はあるという。