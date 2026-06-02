タレント・上原さくらが1日、ブログを更新し、認知症になったという母とランチを楽しんだことをつづった。 【写真】「さくら、海老の天ぷら好きでしょ。あげるよ」母の愛がしみる 上原は「気温が30℃近くもあるのに、母は長袖。え?暑くないの?と思うんだけど、年寄りは筋肉が少なくて、あんまり暑くならないみたいで…外を歩くわけじゃないからいいのかな」と暑い中、長袖の母親を心配した。さらに上原は「認知症でボッケボ