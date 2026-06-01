【ポケモン生態図鑑】 価格：1,430円 小学館は6月1日、「ポケモン生態図鑑」が2026年上半期ベストセラーにて児童書部門の1位を獲得したことを発表した。 「ポケモン生態図鑑」は、「ポケットモンスター」シリーズに登場する「ポケモン図鑑」に掲載されているポケモンの7,500以上におよぶ生態情報をもとに作られている。 著者は博士（農学）の学位を取得している行動