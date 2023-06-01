映画界でもAIをめぐる議論が続くなか、スティーヴン・スピルバーグが映画制作におけるAIの使用について自身の考えを語っている。作業の効率化に役立つ場面はあるとしながらも、創作における最終的な判断をAIに委ねるべきではないという立場だ。 スピルバーグは、ミシェル・オバマとクレイグ・ロビンソンによるポッドキャスト番組「IMO」に出演。そこでAIについて問われると、医療や教育の分野で問題解決に役立