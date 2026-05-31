ニコラス・ケイジにとって、実写ドラマ「スパイダー・ノワール」はかなり特別な一本になったようだ。公式インタビューで、「間違いなくキャリアのトップ3に入る」と自信を語っている。 「スパイダー・ノワール」は、マーベル・コミックのスパイダーマン・ノワールをもとにした実写シリーズ。1930年代のニューヨークを舞台に、かつて街で唯一のスーパ&#