◎は（１７）ロブチェンにします。まず皐月賞組で逆転できる可能性のある馬を探りました。そして青葉賞や京都新聞杯など別路線組にも目を向けました。皐月賞の勝ちっぷりをみればロブチェンよりも前でレースができて押し切れる馬がいいと思いましたが、結局イメージできませんでした。８枠に入りましたが、自在型なのであまり気にならないのかなと。１つ内の（１６）グリーンエナジー、（１５）フォルテアンジェロもあまり先行