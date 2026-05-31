◎は（１７）ロブチェンにします。まず皐月賞組で逆転できる可能性のある馬を探りました。そして青葉賞や京都新聞杯など別路線組にも目を向けました。皐月賞の勝ちっぷりをみればロブチェンよりも前でレースができて押し切れる馬がいいと思いましたが、結局イメージできませんでした。

８枠に入りましたが、自在型なのであまり気にならないのかなと。１つ内の（１６）グリーンエナジー、（１５）フォルテアンジェロもあまり先行を主張しないと思われるので、スタートのいいロブチェンは最初のコーナーまでに無理なく好位置を確保でき、最も力を発揮できる展開に持ち込めるのではとさえ予想します。先週のオークスは１番人気スターアニスで１２着に沈んだ松山騎手に悔しさを晴らしてほしい。

対抗○はキズナ産駒の（９）アウダーシア。ロブチェンとは未対戦、４度目の東京コース、ゆとりのあるレース間隔、そして確実に伸びてくる末脚。不気味です。

▲の（１）ライヒスアドラーは皐月賞でやや後ろの位置から３着も、東スポ杯２歳Ｓ（３着）や弥生賞ディープ記念（２着）では前めにつけて好走している。皐月賞ではロブチェンと０秒３差でしたが、最内枠に入った今回ならもしかして…。

☆は（１２）アスクエジンバラ。騎乗する岩田康騎手が「皐月賞よりもダービー向き」と断言し、落馬骨折から気合の復帰を果たすなど、この一戦にかける決意が伝わってきます。△には皐月賞２着の（１１）リアライズシリウス、同５着の（１５）フォルテアンジェロ、そしてルメールが乗り続ける（１３）パントルナイーフまで押さえます。 （元阪神タイガース外野手）

◇赤星 憲広（あかほし・のりひろ）１９７６年（昭５１）４月１０日生まれ、愛知県出身の５０歳。大府から亜大、ＪＲ東日本を経て２０００年ドラフト４位で阪神入団。０３、０５年のリーグ優勝に中心選手として貢献し、９年間で通算１２７６安打。通算３８１盗塁。タイトルは新人から５年連続盗塁王、新人王。現役引退後は本紙の野球評論家を務める一方、競馬番組にも出演している。