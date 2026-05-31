グランド ハイアット 福岡は、「八女茶×ハーブ アフタヌーンティー」と「コンセプトディナーオーダービュッフェ −八女茶−」を5月1日から提供している。八女茶×ハーブ アフタヌーンティーは、ハーブ生産者「中村園」の八女茶と国産ハーブを使い、飲むだけでなく食べて味わうお茶の体験を打ち出した。抹茶ムースに柚子クリームと胡麻のサブレを合わせたスイーツや、バジルのパンナコッタとメロンのスープ仕立て、博多和牛と八女