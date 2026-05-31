グランド ハイアット 福岡は、「八女茶×ハーブ アフタヌーンティー」と「コンセプトディナーオーダービュッフェ −八女茶−」を5月1日から提供している。

八女茶×ハーブ アフタヌーンティーは、ハーブ生産者「中村園」の八女茶と国産ハーブを使い、飲むだけでなく食べて味わうお茶の体験を打ち出した。抹茶ムースに柚子クリームと胡麻のサブレを合わせたスイーツや、バジルのパンナコッタとメロンのスープ仕立て、博多和牛と八女煎茶のメンチカツなどのセイボリーに加え、八女産抹茶アイスクリームとチェリーコンポートのシェフズスペシャルを用意し、中村園のお茶を含む約15種類のドリンクを好きなだけ注文できる。

ディナーオーダービュッフェは開業30周年にあわせて2か月ごとにテーマを設けており、5月と6月は既存の約40種類に中村園の八女茶を使った前菜、パスタやリゾット、メインディッシュ、デザートの限定9品を加えた構成とした。ラムと鮑を組み合わせ八女玉露のソースと赤ワインで煮込んだオニオンピューレを合わせたメインのほか、八女煎茶でマリネした中トロの炙りや八女抹茶の冷製カッペリーニ、八女紅茶のアイスクリームなどを提供し、メイン1品を選んだうえでサラダや前菜、スープ、パスタやリゾット、デザートを好きなだけ注文できる。

アフタヌーンティーの提供場所は地下1階バーラウンジ「バー フィズ」、提供時間は午後2時半、3時、5時半、6時開始の各2時間制。料金は6,000円、税込、サービス料別。提供期間は6月30日まで。

オーダービュッフェの提供場所は1階レストラン「ザ マーケット エフ」、提供時間は午後5時半から9時まで（ラストオーダー8時半）で、金曜・土曜・祝前日は午後5時半から10時まで（同9時）。料金は8,000円、税込、サービス料別。提供期間は6月29日まで。