10周年記念ビジュアル (C)はせつ町民会／ユーリ!!! on ICE 製作委員会 初回放送から今年で放送10周年を迎えるTVアニメ「ユーリ!!! on ICE」。これを記念して描き下ろされた10周年記念ビジュアルが公開された。また、TV シリーズ本編・過去の特典映像・楽曲などを収録したBlu-ray＆CD BOXが発売決定。今冬には大型展覧会イベントの開催も決まった。 同作は久保ミツロウ×山本沙代原案による、MAPPA制作の