シャオミ・ジャパンは、ウェアラブルのハイエンドモデル『Xiaomi Watch S5 46mm』と『Xiaomi Buds 6』を6月4日に発売することを発表した。予約は5月28日22時より開始される。 【画像あり】スポーツや睡眠、いつでも付けていられるスリム設計本体外観 『Xiaomi Watch S5 46mm』は、前世代より40％スリム化した2.6mmの超薄型ベゼルを採用し、ディスプレイ占有率を前世代比5.7％向上させたスマートウォッチ。1.48