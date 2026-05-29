シャオミ・ジャパンは、ウェアラブルのハイエンドモデル『Xiaomi Watch S5 46mm』と『Xiaomi Buds 6』を6月4日に発売することを発表した。予約は5月28日22時より開始される。

【画像あり】スポーツや睡眠、いつでも付けていられるスリム設計 本体外観

『Xiaomi Watch S5 46mm』は、前世代より40％スリム化した2.6mmの超薄型ベゼルを採用し、ディスプレイ占有率を前世代比5.7％向上させたスマートウォッチ。1.48インチの有機ELディスプレイは480×480ピクセルの解像度を備え、ピーク輝度2500nitsで明るい屋外でもクリアな視認性を実現している。

バッテリーは815mAhのXiaomi Surge Batteryを搭載し、ライトユース時で最長21日間、通常使用時でも14日間の継続使用が可能。健康管理機能では、4-LED・4-PD心拍数センサーと血中酸素レベルセンサーを搭載し、心拍数アルゴリズム2.0により測定精度98.40％を実現した。睡眠アルゴリズム2.0では入眠と覚醒の検出精度が11％、睡眠ステージのモニタリング精度が14％向上している。

ボディには316Lステンレススチールを採用。本体重量は約46g、厚さは10.99mmと軽量かつスリムに仕上げられた。スポーツモードは150種類以上に対応し、新世代デュアル周波数GNSS測位チップにより屋外ルートを高精度にトラッキングする。ルートナビゲーションやルート逸脱アラートなどのアウトドアワークアウトモードも強化されている。

カラーはブラック、シルバー、セラミックブルー、ジャングルグリーンの4色展開。市場想定価格はブラックとシルバーが24,800円（税込）、セラミックブルーとジャングルグリーンが27,800円（税込）となる。

もう一方の『Xiaomi Buds 6』は、片耳わずか4.4gの超軽量セミインイヤー型ワイヤレスイヤホン。ステムを12％スリム化し、サウンドアウトレットを11.3％薄型化、接触面積を8.8％拡大することで、耳道への圧力を均等に分散する人間工学設計を採用した。

セミインイヤー設計ながら、周囲の環境ノイズを低減しつつ人の声や車のクラクションといった重要な音は聞き取りやすいノイズキャンセリングを搭載。24bit／48kHzのハイレゾ・ロスレスオーディオに対応し、最大2.1Mbpsの伝送レートを実現する。Harmanチューニングによる音作りで、従来のワイヤレスオーディオの6倍以上の情報量を伝送するという。

通話機能では、3つのマイクとAIノイズキャンセルアルゴリズムを組み合わせ、騒がしい環境下でもクリアな通話を実現。バッテリーはイヤホン本体で最大6時間、充電ケース併用で合計35時間の再生が可能となっている。

カラーはグラファイトブラック、パールホワイト、チタングレー、ネビュラパープルの4色展開。市場想定価格は15,800円（税込）。

両製品ともに、5月28日から7月21日までの期間、Xiaomi 17Tシリーズと同時購入で3,000円（税込）の割引キャンペーンを実施する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）