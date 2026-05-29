ZEN Stream 3 エミライは、iFi audioの新世代ネットワークストリーマー「ZEN Stream 3」を6月5日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は71,500円前後。 「第3世代ZENシリーズのコレクションを完成させるネットワークストリーマー」として開発され、「ZEN DAC 3をはじめとしたあらゆるDACの理想のパートナー」になるという。 音楽配信サービ