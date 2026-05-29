元セクシー女優の深田えいみが番組取材で自宅を公開し、共演者やスタッフから「生活感ある」「散らかし過ぎ」とツッコミを受ける場面があった。【映像】深田えいみの自宅に潜入2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも