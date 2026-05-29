元セクシー女優の深田えいみが番組取材で自宅を公開し、共演者やスタッフから「生活感ある」「散らかし過ぎ」とツッコミを受ける場面があった。

【映像】深田えいみの自宅に潜入

2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇る。

5月28日、自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #1』（ABEMA）に深田が登場した。番組内では、その資産を査定するためにスタッフが深田の自宅を訪問する様子が公開された。

都内の1LDKだという深田の自宅に入ったスタッフが「生活感ありますね」と声をかけると、深田は「もっと整えればよかった」と苦笑い。映像を見ていたスタジオMCの小島瑠璃子も「ナチュラルな感じ。かわいい」と反応し、平成ノブシコブシの吉村崇は「意外！もっとゴリゴリの派手な家かと思った」と、イメージとのギャップに驚きを見せた。

さらに、ベッドルームを紹介する深田が「ちょっと（生活感で）生々しくて（笑）」と明かすと、吉村から「ちょっとロケ行くには散らかしすぎてない？（笑）」とツッコミが飛ぶ。スタッフから「もっとすごい部屋を想像してました。タワマンとかでもなかった」と率直な感想を伝えられると、深田は「みんな言うんですけど、タワマンでもないです（笑）」と笑顔で返していた。