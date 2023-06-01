29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比770円高の6万5330円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては636.88円高。出来高は5894枚となっている。 TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比26ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65330