日経225先物：29日0時＝770円高、6万5330円
29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比770円高の6万5330円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては636.88円高。出来高は5894枚となっている。
TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比26ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65330 +770 5894
日経225mini 65345 +780 138159
TOPIX先物 3920 +26 8879
JPX日経400先物 35615 +260 337
グロース指数先物 822 +7 412
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比26ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.99ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65330 +770 5894
日経225mini 65345 +780 138159
TOPIX先物 3920 +26 8879
JPX日経400先物 35615 +260 337
グロース指数先物 822 +7 412
東証REIT指数先物 売買不成立
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