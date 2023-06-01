　29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比770円高の6万5330円と急騰。日経平均株価の現物終値6万4693.12円に対しては636.88円高。出来高は5894枚となっている。

　TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比26ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.99ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65330　　　　　+770　　　　5894
日経225mini 　　　　　　 65345　　　　　+780　　　138159
TOPIX先物 　　　　　　　　3920　　　　　 +26　　　　8879
JPX日経400先物　　　　　 35615　　　　　+260　　　　 337
グロース指数先物　　　　　 822　　　　　　+7　　　　 412
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース