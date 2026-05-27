タレントの三田寛子さん（60）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。上品な着物姿を披露した。三田さんの長男、歌舞伎俳優の中村橋之助さんは、元「乃木坂46」で俳優の能條愛未さん（31）と25年11月に婚約を発表。2人は26年4月、婚姻届を提出して入籍したことを報告した。挙式・披露宴を今月末に控えているという。「披露宴が無事執り行われますように祈るばかり」三田さんは「挙式当日へ向けて一歩一歩大切に準備を進め