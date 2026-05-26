元横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏が2026年5月26日にXで、「ハッキリ言って困ったガキ（笑）」と投稿し、SNS上で波紋を広げている。「さすがにそれは言いすぎ」などの声が寄せられるダグワドルジ氏の「ハッキリ言って困ったガキ（笑）」というX投稿には、このように指摘する具体的な対象は明記されていない。だがSNSでは、プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が暴行の疑いで現行犯逮捕されたことを念頭に、