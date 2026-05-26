山本圭壱＆西野未姫、第2子の名前発表で反響「にこりに続き、唯一無二！！」「みんなから応援されそうなカッコいい名前じゃん！」「個性的だけどキラキラネームと違ってちゃんと読める」

山本圭壱＆西野未姫、第2子の名前発表で反響「にこりに続き、唯一無二！！」「みんなから応援されそうなカッコいい名前じゃん！」「個性的だけどキラキラネームと違ってちゃんと読める」