昆虫をモチーフにしたカードで対戦する人気のカードゲームの大会が宇部市で開かれました。「ササコナフキツノアブラムシを置いてセミヤドリガ…、ナミハナアブを出します」宇部市で開かれたのは「蟲神器」という昆虫をモチーフにしたカードの公式認定の大会で遠くは愛知、大分などからおよそ40人が参加しました。「蟲神器」は100円ショップで4年前から5枚入り110円で販売されているトレӦ