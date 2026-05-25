22日（金）、スポーツサプリメントブランドDNSを展開する第一三共ヘルスケア株式会社は、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎に所属するアウトサイドヒッターの和田由紀子とアドバイザリー契約を締結したことを発表した。 DNSは、世界最先端のスポーツ栄養学に基づいたプロテインやサプリメントを展開するブランドで、トップアスリートや競技チーム