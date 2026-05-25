今回は、妻が突然出産し、病院に駆けつけた夫のエピソードを紹介します。子どもが生まれるのが楽しみだったけど…「妻が妊娠し、妊娠の経過は順調で、子どもが生まれるのを楽しみにしていました。そんなある日のこと、病院から電話があり、『奥さんが出産しましたが、重体なので、一刻も早くこちらに来てください』と言われたんです。『出産予定日はまだまだ先だろ……？』と思い、頭が真っ白になりました。そして病院に駆けつけま