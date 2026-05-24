クリスタル・パレスに所属するフランス代表DFマクサンヌ・ラクロワは、今夏のステップアップを希望しているようだ。24日、フランスメディア『RMCスポーツ』が報じている。現在26歳のラクロワは、2018年にソショーでトップチームデビューを飾ると、2020年夏にヴォルフスブルクへ完全移籍。その後、2024年夏にクリスタル・パレスへ活躍の場を移すと、ここまでクラブ通算97試合出場で4ゴール4アシストを記録。今季は54試合に出場