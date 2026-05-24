Aぇ! groupの末澤誠也さん（31）が23日、『第1回 しずおか映画祭』内で行われた映画『mentor』（10月16日公開）のトークイベントにサプライズ登場し、共にW主演する磯村勇斗さん（33）と撮影の思い出を明かしました。この映画祭は、静岡県出身の磯村さんが発起人を務め、“映画を身近に感じてほしい”という思いから静岡市で開催されました。ステージに一人で登壇した磯村さんは、撮影の多くが静岡県で行われたという深い縁に触れ