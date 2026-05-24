Aぇ! groupの末澤誠也さん（31）が23日、『第1回 しずおか映画祭』内で行われた映画『mentor』（10月16日公開）のトークイベントにサプライズ登場し、共にW主演する磯村勇斗さん（33）と撮影の思い出を明かしました。

この映画祭は、静岡県出身の磯村さんが発起人を務め、“映画を身近に感じてほしい”という思いから静岡市で開催されました。

ステージに一人で登壇した磯村さんは、撮影の多くが静岡県で行われたという深い縁に触れ、「自分の地元の沼津市でもたくさん撮影が行われました。皆さんも知っていると思うところがあると思います」と地元の観客へ向けてアピールしました。

続いて、磯村さんがスペシャルゲストとしてステージに呼び込んだのが、末澤さん。大歓声に包まれた末澤さんは「出るまでめっちゃ緊張しました」と話し、映画祭の代表でもある磯村さんを見て、「撮影でご一緒していた雰囲気とは違いますね。かっこいいな。髪形とか」とボケると、すかさず磯村さんは、「もっとあるだろ！」とツッコみ、会場をわかせました。

末澤さんは撮影での印象的な思い出として、地元の人との会話をあげ、「富士山がすごく近くて驚きました。ぼーっと見ていたら『そんな珍しいこと？』と言われましたが、僕は感動しました」と話すと、磯村さんは「静岡県に住んでいる人は富士山では驚かないですもんね」と返し、地元の観客が大きくうなずく場面がありました。

映画は、15年前に花火遊びによってアパートを全焼させてしまった過去を持つ幼なじみ同士の益子龍之介と上谷拓海が、二人の前に再び現れた被害者の男・埜本の存在によって、心を揺らし、運命を狂わせていく物語。磯村さんは、罪に蓋をし、アーチェリーの日本代表候補として前に進もうとする龍之介を演じ、末澤さんは、いまだ罪の記憶から抜け出せず、陰鬱な日々に立ちすくむ、拓海を演じます。