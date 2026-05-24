ブリヂストンレディス最終日国内女子ゴルフツアー・ブリヂストンレディス最終日が24日、千葉・袖ヶ浦CC袖ヶ浦C（6732ヤード、パー72）で行われている。2番パー5で桑木志帆（大和ハウス工業）がアルバトロスを達成した。491ヤードの2番パー5で、残り200ヤードから4番ユーティリティーで放った第2打が、グリーン手前のラフに落ちて転がってカップインした。アホウドリを意味する「アルバトロス」は、規定打数の「パー」より3打少