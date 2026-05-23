タレントホラン千秋（37）が23日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。MCを務めるナインティナイン岡村隆史（55）、NON STYLE石田明（46）とともに、番組などで共演の多い、メッセンジャー黒田有（56）への不満で盛り上がった。ホランは黒田と読売テレビの特番バラエティー「もんくもん」で12年間も共演の仲。黒田のことを「時代錯誤もはなはだしい」といい、「常日頃、不快ではあるんです」とバッ