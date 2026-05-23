タレントホラン千秋（37）が23日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。MCを務めるナインティナイン岡村隆史（55）、NON STYLE石田明（46）とともに、番組などで共演の多い、メッセンジャー黒田有（56）への不満で盛り上がった。

ホランは黒田と読売テレビの特番バラエティー「もんくもん」で12年間も共演の仲。黒田のことを「時代錯誤もはなはだしい」といい、「常日頃、不快ではあるんです」とバッサリ。岡村も「僕らはそんな好きじゃないですよ」と悪ノリした。

ホランは「日本一面白いよなって思うくらいすごい方。東京では絶対に出会わない。でも、野獣だし珍獣だし。他にいない。あんなに誰もコントロールできない人いない。こんなにもピー音を入れないといけないことばっかり言う人だと思って。『そんなんだから男でけへん』とか『ホランちゃんは本当の愛を知ったことないだろ』とか、お前に何が分かるの？ みたいな。本当にすごいうっとうしいんですよね」。面白い先輩でもあり、リスペクトはあるとしながらも「人としては下に見てる」とぶちまけた。

黒田がパーマを当てたことにも「何で色気づいてるんだろう。朝ドラ出たあたりから、ちょっと色気づいてる」とうんざり。「黒田さんは『俺、東京合わんねん。俺が東京を遠ざけてる』って言うんですけど、いや、違います。東京があなたを必要としていない。お伝えしておかないと、勘違いしているようなので」とたたみかけた。

さらに、黒田のことを「ツンデレ、素直になれない妖怪」といい、収録中に厳しい言葉を発していても、収録後には優しい言葉を投げかけるなど「人がいないところでやる方が攻撃力が高いということを知っている」。黒田の性格を「器は小さいけど、懐は深い。そこもややこしい」と話すと、石田も「器は本当に小さいですよね〜」と同意すると、「おちょこより小さい」と笑い飛ばしていた。