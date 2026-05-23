MLB・ブルージェイズは日本時間23日の試合前に球団公式SNSを更新。岡本和真選手が松井秀喜さんからサイン入りユニホームとボールを贈られたと伝えました。ブルージェイズは日本時間20〜22日に、ヤンキースと敵地ニューヨークで試合を行っていました。インスタグラムでは岡本選手が、ヤンキースの55番のユニホームをボールとともに持ってほほえんでいる様子が投稿。文章冒頭では「GodzillaBig Oak」と2人の愛称の間に、握手する絵